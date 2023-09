Autonomia: Lisei (Fdi), ‘molto soddisfatti lavoro partito’

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti come Fratelli d’Italia del percorso dell’autonomia differenziata e dei miglioramenti che i nostri contributi stanno apportando al testo, miglioramenti che vanno nella direzione di rassicurare gli italiani in merito alle tante bugie e speculazioni fatte dalla sinistra, peraltro la stessa sinistra che ha introdotto in Costituzione l’autonomia. Siamo a buon punto sulle votazioni degli emendamenti all’articolo 2 e sono stati approvati 8 emendamenti molto importanti (1.3 Lisei; 1.11 Zedda; 1.57 Matera; 2.7 Balboni; 2.30 Matera; 2.33 Russo; 2.73 De Priamo; 2.94 Russo). Con questo pacchetto viene rafforzata l’unità nazionale, la coesione territoriale, viene tutelata l’insularità, viene garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante (quindi con reddito medio più basso) e vengono dati tempi più ampi di valutazione degli accordi”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, capogruppo del partito in commissione Affari costituzionali di palazzo Madama.

“La prossima settimana – prosegue – dovrebbe esserci l’audizione di Cassese che a nostro avviso potrà portare un ulteriore contributo a un lavoro che grazie al presidente Balboni e grazie alla disponibilità di Calderoli si sta dimostrando molto accurato e approfondito”. “Vogliamo rispettare gli impegni persi con gli elettori nel programma elettorale e approvare l’autonomia differenziata nel migliore dei modi e dare un testo che possa essere utile a migliorare l’attuale situazione che vede grandi disparità nell’erogazione dei servizi sul territorio, l’autonomia potrebbe infatti essere una occasione per migliorare le criticità al Sud e non per peggiorarle, anche perché peggio di come ce le ha lasciate la sinistra è difficile”, conclude Lisei.