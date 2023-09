Si riparte ma non da zero per la procedura amministrativa finalizzata all’assegnazione appalto intervento riattazione presso il poliambulatorio in via Minghetti. Sito oggetto di un programma investimento contemplato nel piano edilizia ospedalieria-sanitaria della Campania del 2019: appalto già assegnato nel 2022 ma azzerato dal ‘carovita’, dalla super inflazione che rese lo scorso anno il precedente quadro economico insostenibile in modo sopravvenuto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia