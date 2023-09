Forti perplessità in ordine ai processi in corso di trasformazione di luoghi sensibili, di spazi urbani importanti, di valore storico, ma pure sugli interventi connessi al Pnrr, sui quali il governo Mastella si caratterizza solo per una rincorsa al finanziamento, senza raccordarli ad un’idea strategica. Di positivo, invece, c’è solo che il sindaco ha recepito la proposta per la rigenerazione dell’ex tabacchificio, della quale Perifano aveva fatto un cavallo di battaglia. Alternativa per Benevento riparte dopo la pausa estiva, delineando tattica e strategia nel corso di una cena, così come già fatto lo scorso anno. Rispetto ad allora, però, il numero dei consiglieri è calato, invece che tutte e opposizioni, l’altro ieri sera attorno al tavolo sedevano solo i 4 del Pd, i due di Città aperta e Vizzi Sguera di Azione, mentre Pittaluga del Centro democratico è fuori città. Non invitati Civico22 e Prima Benevento.

