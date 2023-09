Partirà nella tarda mattinata di oggi la prevendita per il derby tra Casertana e Benevento. La gara, come noto, era finita sotto la lente delle autorità per via della rivalità tra le tifoserie delle due squadre, con l’Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive che si era preso del tempo per approfondire l’analisi dei rischi connessi alla partita, sollecitando al tempo stesso la società organizzatrice dell’evento a non far partire la prevendita.

