Ha vissuto un periodo ai margini del progetto giallorosso, tormentato dalle indecisioni di mercato che hanno spostato il suo focus lontano dal Benevento. Spento il fuoco dell’addio, ha ritrovato la sua dimensione nel cuore della Strega, recuperando spazio e attenzioni tra le idee di Matteo Andreoletti per la linea mediana. Adesso Nermin Karic è di nuovo al centro del suo Benevento ed ha già dimostrato di poter dare tanto ad una squadra costretta a rimettersi in gioco in Serie C a causa degli errori del suo recente passato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia