Startup, MintWatch rivoluziona gli investimenti in orologi di lusso

Milano, 14 set. (Adnkronos/Labitalia) – MintWatch, startup italiana con la missione di democratizzare l’investimento in orologi di lusso, offre un’innovativa prospettiva d’investimento, rendendo accessibile un’asset class esclusiva, performante e resiliente, ancora relativamente trascurata dagli attori della finanza tradizionale. MintWatch è stata fondata da Matteo Melegari e Fabio Piloni, rispettivamente un giovane imprenditore esperto di finanza e un asset manager amante degli orologi di lusso. Entrambi condividono una profonda passione per l’orologeria e la stessa audace visione: creare una modalità che permetta anche agli investitori retail di partecipare ai rendimenti di una nicchia così effervescente.

La soluzione innovativa sfrutta la tecnologia blockchain, concretizzandosi nella Security Token Offering (Sto), che consente così agli stakeholders di investire nell’attività commerciale dell’azienda e nella sua crescita e di partecipare ai ricavi della gestione ibrida e contingente trading-value del sottostante. “Consideriamo ogni investitore come un partner che condivide la nostra vision e crede nella nostra proposizione di valore”, affermano i due amministratori. MintWatch crea così un ponte tra il mondo reale e quello digitale degli investimenti in orologi di lusso.

La Sto di MintWatch è prevista per il prossimo autunno e sarà ospitata su Blockinvest, piattaforma istituzionale rinomata per la sua competenza e autorevolezza nella tokenizzazione e nell’emissione di asset digitali. “MintWatch rappresenta l’incarnazione dell’innovazione finanziaria. Il nostro approccio è rigoroso e basato sui dati, impiega intelligenza artificiale e modelli statistici per comprendere e anticipare i macro-trend e guidare le strategie di acquisto e di costruzione del portafoglio”, dichiara Matteo Melegari, Ceo e fondatore di MintWatch.

“Ci finanziamo attraverso Sto per acquistare orologi, costituire portafogli, fare trading e distribuire ricavi agli investitori. Il nostro modello ibrido trading-value è più performante e sostenibile di un modello statico on-hold, tipico invece dei fondi a gestione passiva, che acquistano, appunto, passivamente asset per tenerli ‘fermi’. Inoltre, come si evince dagli studi condotti dai nostri analisti quantitativi, il modello ibrido consente di beneficiare di una decorrelazione dal mercato di riferimento”, spiega.

“L’attività di trading, in forza del capitale investito, è finalizzata a generare consistenti flussi di cassa che soddisfano il fabbisogno finanziario della società e che, attraverso il loro reinvestimento, fanno crescere le masse in gestione. In questo modo, assimiliamo un’attività reale ad un’attività finanziaria che eroga dividendi e li ricapitalizza. La componente value punta invece a cogliere la fisiologica tendenza ad apprezzarsi, nel medio periodo, di referenze rare e prestigiose. Strategicamente, per massimizzare i profitti per la società e gli investitori è quindi fondamentale far ruotare il capitale a disposizione più volte nel corso dell’anno. Ci aspettiamo di intercettare l’interesse di investitori desiderosi di diversificare i propri portafogli con strumenti finanziari solidi e alternativi”, sottolinea.

La gestione di MintWatch è altamente dinamica e combina strategie di investimento con diversi orizzonti temporali. Gli investitori parteciperanno ai profitti derivanti dal trading attivo di orologi e dell’apprezzamento di referenze rare e prestigiose nel medio-lungo termine.