Clima di allegria nel mondo della scuola, a partire dalle dirigenze, e naturalmente tra allievi e famiglie per la ripartenza pressoché in tutti i plessi scolastici della città. Uniche eccezioni i plessi dell’infanzia Pacevecchia e Cretarossa, scuole delocalizzate al Moscati di Capodimonte, con ripresa rispettivamente il 18 e il 21 settembre. Restando in tema scuola, nonostante la ripresa della didattica, resta la preoccupazione legata al dimensionamento che potrebbe impoverire la rete sannita. Sul tema il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto al presidente della Provincia Nino Lombardi, chiedendo la convocazione dell’assemblea dei sindaci.

