Sanità: Zaffini (Fdi), ‘fondo Ssn sarà incrementato quest’anno di oltre 3 mld’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Il ministro Schillaci, che ringrazio per aver risposto esaustivamente alla mia interrogazione, certifica nella sua risposta che il fondo destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sarà incrementato nel 2023 per oltre tre miliardi di euro, sgombrando il campo dalle polemiche di questi giorni intentate da chi parla invece di tagli. Va semmai sottolineato che è stato nel decennio che va dal 2010 al 2019 che sono stati tagliati fondi alla sanità per 37 miliardi, di cui circa 25 nel quinquennio 2010-2015. Il governo Meloni stanzia invece per il 2023 oltre 3 miliardi, e il ministro Schillaci ha precisato che dei fondi del Pnrr 15 miliardi sono destinati alla digitalizzazione degli ospedali, all’acquisto di macchinari ad alta specializzazione e per l’abbattimento delle odiose liste d’attesa. Serve comunque prevedere e individuare una forma autonoma di finanziamento destinata alla sanità pubblica e anche su questo Schillaci ha sostenuto la proposta, contenuta e già anticipata nel l’odg approvato in sede di conversazione della delega fiscale, di ulteriori fonti di finanziamento da individuare nei canoni concessori del gioco on line”. Lo dichiara nel corso del question time il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e Lavoro di palazzo Madama.