Sanità: Fratoianni, ‘Schillaci chiarisca fino in fondo inchiesta del Manifesto’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Mentre ogni giorno si aggiungono nuovi particolari imbarazzanti e conferme sul fatto che la ministra pro-tempore del Turismo ha mentito in Parlamento sulle sue aziende e sui suoi comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale che ricopre, oggi il Manifesto pubblica una particolareggiata inchiesta che dovrebbe imbarazzare l’attuale ministro della Salute”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Se tutto ciò che viene pubblicato è vero – prosegue il leader di Si – e non abbiamo dubbi sulla serietà di quanto scritto, è un altro colpo alla credibilità di questo esecutivo”. “Il ministro Schillaci venga in Parlamento e diradi tutte le ombre, si faccia un’operazione di trasparenza per rispetto dell’opinione pubblica e dei tanti ricercatori italiani, così bistrattati nel nostro Paese quanto capaci e preparati”, conclude Fratoianni.