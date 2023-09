Pallavolo: Pre-olimpico femminile, la lista delle 14 di Mazzanti per il torneo di Lodz

Roma, 14 set. (Adnkronos) – La nazionale femminile è pronta per il torneo di qualificazione olimpica. Le azzurre oggi voleranno alla volta di Lodz (in Polonia) dove dal 16 al 24 settembre si disputeranno le sei sfide della Pool C che valgono il pass per Parigi 24. Avversarie delle azzurre saranno Corea del Sud (16 settembre alle 20:45), Thailandia, Colombia, Germania, Polonia e Stati Uniti. Le prime due classificate di ciascuna Pool otterranno la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici. Un obiettivo che l’Italia, al termine di cinque giorni di collegiale a Cavalese, proverà a raggiungere con le seguenti 14 azzurre scelte dal Ct Davide Mazzanti.

Le 14 azzurre per il torneo Pre-Olimpico sono: Palleggiatrici: 4. Francesca Bosio, 23. Giulia Gennari. Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 2. Alice Degradi, 3. Francesca Villani. Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 24. Ekaterina Antropova. Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 34. Linda Nwakalor. Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.