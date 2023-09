Migranti: Procaccini (Fdi-Ecr), ‘critiche Lega a Meloni? Memorandum ancora non funzionante’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “In realtà l’accordo con la Tunisia non è ancora entrato in funzione. Era stato promesso alle autorità tunisine un aiuto, anche economico, per la loro guardia costiera, al fine di fermare i trafficanti, ma non è arrivato loro neanche un centesimo di euro. Inoltre, le sinistre europee stanno facendo la guerra all’accordo, e questo di certo non aiuta”. Con queste parole l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del Gruppo dei Conservatori europei Nicola Procaccini, interpellato da Affaritaliani.it, commenta le critiche di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, che ha affermato che la linea della diplomazia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fermare gli sbarchi di migranti non ha funzionato.