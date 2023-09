Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Io nel 2015 non ero nel Pd ma ero in piazza con la Cgil contro il Jobs act”. Così Elly Schlein a Otto e mezza su La7. “Noi siamo disponibili ad un confronto con il sindacato. Prima vediamo cosa fa il sindacato e noi siamo attenti a quello che dice, e infatti il 7 ottobre saremo in piazza con la Cgil”.