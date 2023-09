Inps svolta verso la proattività, nuovi servizi per utenti

Roma, 14 set. (Adnkronos/Labitalia) – Un deciso cambio di paradigma all’insegna della semplificazione e della personalizzazione, che mette al centro i bisogni dei cittadini. Se finora il rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino era di tipo reattivo, ovvero la risposta giungeva solo dietro esplicita domanda dell’utente, l’Inps capovolge questo paradigma, all’insegna della proattività.

Nel processo di innovazione digitale, semplificazione e costruzione di un rapporto di fiducia con l’utente, Inps, infatti, ha iniziato a seguire un modello proattivo che permette di segnalare tempestivamente all’utente una prestazione o la possibilità di esercitare un diritto, anticipando in tal modo le sue esigenze. La proattività, dunque, diventa uno dei fondamenti dell’attività dell’Inps, attraverso l’introduzione di servizi che prendono spunto dalle informazioni e dai dati raccolti nelle banche dati dell’Istituto e dall’analisi predittiva dei comportamenti degli utenti. Ma sempre operando nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

In particolare, l’approccio proattivo permette di: facilitare l’accesso ai servizi a tutti i cittadini; mettere in atto scelte consapevoli; semplificare gli adempimenti. Il modello proattivo viene esercitato secondo precise modalità: a fronte di eventi specifici, ad esempio la nascita di un figlio, che danno diritto a una prestazione previdenziale o assistenziale; in considerazione delle prestazioni già percepite o delle richieste di servizi poste in precedenza dall’utente; a seguito della manifestazione di un bisogno da parte dell’utente.

Per poter applicare in maniera sistematica la proattività sono necessari due presupposti. Il primo è di natura giuridica e attiene al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e per questo l’Istituto si è dotato di specifiche Linee guida in materia di proattività e relativo trattamento dei dati personali per garantire il rispetto della privacy. Il secondo presupposto è di natura tecnica e riguarda la creazione della piattaforma della proattività, una piattaforma tecnologica finanziata dal Pnrr, che, avvalendosi di tecnologie quali Machine learning e deep learning, associa le diverse prestazioni offerte dall’istituto alle specifiche caratteristiche o agli eventi rilevanti che riguardano i potenziali utenti, giungendo ad anticipare le necessità di ciascuno.

Da sottolineare che l’offerta di servizi proattivi si attiva solo a seguito di manifestazione di volontà da parte dell’utente. In questo senso, il riscontro dei cittadini riguardo la Piattaforma della proattività è stato molto positivo: su 10 milioni di cittadini sinora contattati dall’Istituto, circa 3,7 milioni hanno espresso interesse ad aderire ai servizi. La Piattaforma della Proattività agisce secondo questo schema automatizzato e continuo nel tempo: manifestazione di un evento, ad esempio la nascita di un figlio, che determina il sorgere di un diritto ad una o più prestazioni previdenziali o assistenziali; verifica di adesione dell’utente ai servizi proattivi; individuazione delle prestazioni associate ad ogni utente grazie all’associazione evento-prestazioni specifiche con utilizzo di una rete probabilistica/deterministica fondata su algoritmi; verifica della presenza dei requisiti specifici per accedere alla prestazione; proposta del servizio mediante notifica push all’utente tramite App, sms, avviso nell’area personale Inps ti consiglia o comunicazione dalle sedi o da un intermediario.

I servizi verranno proposti all’utente considerando le prestazioni di cui già fruisce, di cui chiede informazioni più spesso o coerenti con un determinato bisogno. Al tempo stesso, i dati potranno essere trattati per verificare il diritto a percepire una specifica prestazione e per escludere prestazioni a cui non ha diritto. In tutti i casi, l’adesione da parte dell’utente ai servizi proattivi Inps è su base volontaria, avviene solo a seguito di adeguata informazione preventiva ed è successiva all’espressa autorizzazione a ricevere tale tipologia di servizi effettuata mediante accesso con credenziali Spid, Cie o Cns.

Sul portale Inps è possibile scoprire le prestazioni proattive anche per gli utenti che non accedono all’area riservata grazie a guide di orientamento che suggeriscono prestazioni o servizi sulla base dei semplici dati di navigazione o di informazioni rese volontariamente dall’utente.

L’importanza di mettere al centro il cittadino, anticipando le sue necessità con efficienza e tempestività, si traduce ad esempio nelle nuove funzionalità previste per l’accesso all’Assegno Unico Universale. In particolare, a partire da settembre 2023 in occasione della nascita di un figlio, i neogenitori riceveranno una comunicazione via email dove saranno invitati a presentare domanda per ricevere l’Assegno Unico Universale o, in alternativa, ad integrare il beneficio qualora la prestazione venga già ricevuta per altri figli a carico.