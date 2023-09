Aumentano i Sad, i Sub-Ambiti Distrettuali passano da 6 a 7. Lo ha deciso il Consiglio d’ambito riunitosi in forma mista, sia in presenza che in video-conferenza, presieduto da Pasquale Iacovella, che ha sottoposto al consesso la proposta di suddivisione del territorio dell’Ato Rifiuti Benevento in 7 Sub-Ambiti Distrettuali in luogo degli attuali 6 previsti nel preliminare di Piano d’Ambito, approvato con deliberazione del consiglio n° 14 del 18 novembre 2022.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia