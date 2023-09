Covid: Rampelli (Fdi), ‘se virus da laboratorio chi risarcirà per crollo economia e vite perse?’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “L’inchiesta pubblicata dal New York Post, secondo cui la Cia avrebbe pagato per insabbiare l’origine del virus Sars-CoV-2 che sarebbe stato prodotto da un laboratorio di Wuhan, va a rinforzare gli scenari più cospirazionisti che in questi anni hanno congetturato sulla nascita della pandemia. L’Italia ha pagato con il massimo tributo di vite umane e il fardello di un collasso economico senza precedenti che nessuno potrà mai risarcire. Il silenzio con cui questa notizia è stata accolta finora desta preoccupazione. Il mondo ha diritto di conoscere la verità sulla pandemia e chi ha generato il virus, qualora esistano le prove dichiarate della colpevolezza, deve pagare al cospetto della comunità internazionale per l’orrore di cui si è macchiato”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.