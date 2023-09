Città del Vaticano, 14 set. – (Adnkronos) – Il regista Matteo Garrone è stato ricevuto in Vaticano dal Papa. Lo fa sapere padre Antonio Spadaro, che a breve rivestirà il nuovo incarico in Curia e sarà sotto-segretario al dicastero della Cultura. “A Santa Marta accompagnando da #PapaFrancesco Matteo Garrone, vincitore del Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia col suo bellissimo #IoCapitano”, fa sapere via tweet il gesuita.