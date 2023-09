Calcio: Bonucci, ‘umiliato dalla Juve e da Allegri dopo più di 500 partite in bianconero’

Roma, 14 set. – (Adnkronos) – “Ho letto e sentito cose non vere dette dalla Juventus e dall’allenatore”. Così Leonardo Bonucci in un ‘intervista a Sportmediaset. “Non è vero che a ottobre 2022 e a febbraio 2023 mi è stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto alla fine della stagione -sottolinea il 36enne difensore dell’Union Berlino-. Ho annusato qualcosa solo leggendolo sui giornali fino a quando il 13 luglio Giuntoli e Manna mi hanno comunicato, venendo a casa mia, che non avrei più fatto parte della rosa della Juventus e che la mia presenza in campo avrebbe ostacolato la crescita della squadra. Questa è stata l’umiliazione che ho subito dopo più di 500 partite in bianconero. Ho apprezzato la solidarietà di tanti giocatori, anche attuali, della Juve e di altre squadre. Tutti mi hanno manifestato la loro vicinanza per il comportamento irrispettoso della società”.