Bce: Silvestri, ‘con nuovi aumenti mutui alle stelle, governo dia risorse’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Il nuovo rialzo dei tassi di interessi decisi dalla BCE porterà le rate dei mutui dei cittadini alle stelle e aggreverà una situazione già drammatica. Come è noto ho proposto per nove volte al governo Meloni di tassare gli extra-profitti bancari per istituire un fondo che aiutasse queste persone. La risposta della maggioranza, arrivata dopo nove dinieghi, è stata sì quella di prevedere, per quanto modesta, una tassazione degli extra-profitti bancari, ma scrivendo estremamente male la norma e senza assegnare i fondi che ne deriveranno a vantaggio di chi è in grande sofferenza con il pagamento dei muti”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“Diciamo chiaramente al governo Meloni che le risorse della tassa sugli extraprofitti devono avere uno scopo preciso, e cioè quello di sostenere chi non riesce a pagare le rate dei mutui. Se non sanno come fare prendano la mia proposta con la quale si eliminavano due rate mensili sul complessivo annuale per i cittadini con i redditi più bassi”, conclude.