Banche: Tajani, ‘apprezzo che la Meloni abbia aperto a correttivi su extraprofitti’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Noi abbiamo sempre detto che siamo favorevoli ad un aiuto da parte delle banche in questo momento difficile, il senso della norma è giusto. Avevamo proposto dei correttivi tecnici per non incorrere nel rischio di spaventare i mercati o danneggiare i piccoli istituti di credito, in particolare territoriali, e che si trattasse di una tantum. Apprezzo dunque che la premier Meloni abbia aperto a correttivi”. Lo dice al Corriere della sera il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando la bocciatura di ieri della Bce sulla tassa per gli extraprofitti delle banche.

Giudica inoltre una buona notizia, Tajani, l’incarico a Mario Draghi da parte della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, di delineare una strategia sul futuro della competitività dell’industria Ue per tenere testa a Cina e Usa. “Siamo stati al governo con lui – afferma – è stato un eccellente presidente della Bce, è uno degli italiani più autorevoli nel mondo, una risorsa della Repubblica, ed è un bene che sia stato scelto per lavorare sulla competitività, settore per noi molto importante. È l’uomo giusto al posto giusto”.