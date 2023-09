Di necessità virtù. Non può fare diversamente Matteo Andreoletti che in questo momento non ha la possibilità di portare avanti con continuità l’idea di Benevento che ha in mente. In ogni partita, il tecnico giallorosso è costretto a riconsiderare le proprie convinzioni e a dover fare necessariamente affidamento sull’elasticità tattica di tanti elementi a sua disposizione, per mandare in campo una squadra più competitiva possibile.

