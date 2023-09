Ucraina:Zagabria, ‘da oltre un anno Kiev esporta grano dal porto di Fiume’

Zagabria, 13 set. (Adnkronos) – L’Ucraina esporta grano attraverso un porto della Croazia settentrionale da più di un anno. Lo scrive il Guardian, secondo cui la Croazia è diventata un punto di transito per i cereali del paese a causa del blocco del Mar Nero da parte dei russi. Dal maggio 2022, circa 100.000 tonnellate di mais e grano ucraino sono state esportate dal porto di Rijeka (Fiume), nel nord della Croazia, secondo Marino Klaric, capo del terminal cerealicolo dell’impianto.

Il grano viaggia in Croazia attraverso la ferrovia che transita dall’Ungheria. La quantità è solo una frazione dei milioni di tonnellate di cereali che l’Ucraina produce ogni anno. Finora la capacità annua di cereali che parte dal porto di Rijeka ammonta a solo un milione di tonnellate. Tuttavia, i funzionari si stanno affrettando per aumentare la capacità di esportazione della struttura.

All’inizio del mese, il primo ministro Andrej Plenkovic ha ribadito l’impegno di Zagabria di aumentare l’esportazione di grano ucraino attraverso i suoi porti. “La Croazia si considera la porta mediterranea per l’Europa centrale”, ha dichiarato il premier.