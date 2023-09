Suppletive Monza: Radicali, ‘contenti decisione Pd su Cappato, ora avanti insieme’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Siamo molto contenti della decisione del Pd di sostenere Cappato alle suppletive di Monza. Le battaglie di Marco sui diritti civili, sulla giustizia sociale, meritano di entrare in Parlamento. Ora avanti, tutti insieme, per contrastare questa destra populista, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, con più forza, energia, visione”. Lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino, segretario dei Radicali italiani.

“Ci auguriamo che questa sia solo una delle tante battaglia da condurre insieme. Su molti temi ci sono delle convergenze naturali, bene sfruttarle, partendo magari appoggiando le nostre proposte di legge popolare depositate in Cassazione. Potrebbe essere la volta buona”, conclude Iervolino.