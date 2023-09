Suppletive Monza: Pd appoggia candidatura Cappato

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le elezioni supplettive per il collegio senatoriale Monza/Brianza. Il Partito democratico, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto privilegiare l’alleanza più larga possibile tra le forze che si oppongono alla destra. Per questo anche se avremmo potuto presentare autorevoli candidature espressione del Pd locale, abbiamo ritenuto non frammentare lo schieramento che si oppone alla destra e appoggiare la candidatura di Marco Cappato”. Lo afferma il responsabile dell’organizzazione del Pd Igor Taruffi.