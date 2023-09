Socialisti: Martelli eletto presidente della Fondazione Nenni

Roma, 13 set (Adnkronos) – Claudio Martelli è il nuovo presidente della Fondazione Pietro Nenni, eletto all’unanimità dal Consiglio di amministrazione che si è svolto l’11 settembre 2023 a Roma. Lo rende noto la stessa Fondazione.

Claudio Martelli, figura di spicco del socialismo italiano, assume la presidenza dopo aver contribuito nel 1985, insieme a Giuseppe Tamburrano (presidente per quasi 30 anni dell’Istituto) e alla famiglia Nenni, alla costituzione della Fondazione Nenni che nacque per conservare e valorizzare la memoria, l’opera e il patrimonio storico documentale dello storico leader socialista Pietro Nenni e di altre importanti figure del socialismo italiano.

Martelli è stato vicesegretario del Psi dal 1981, vicepresidente del Consiglio dal 1989 al 1991 e ministro di Grazia e Giustizia dal 1991 al 1993, direttore di Mondoperaio e dell’Avanti! ed autore di diversi libri di successo. Martelli ha dichiarato di essere “onorato ed entusiasta di poter dare, con la propria esperienza, un contributo alla crescita e allo sviluppo di una importante istituzione come la Fondazione Nenni” che mira ad essere un punto di riferimento per studiosi e ricercatori della storia del socialismo italiano (34.000 volumi e 230 metri lineari di documenti) ma soprattutto che punta ad essere un think tank capace di offrire elementi di discussione al dibattito politico italiano ed europeo.

(Adnkronos) – L’elezione di Martelli viene accolta con molta soddisfazione dalla famiglia Nenni e dalla Uil, principale partner e sostenitore della Fondazione Pietro Nenni. Ed è proprio con la Uil che il neo presidente intende rafforzare il dialogo e la collaborazione soprattutto sui temi del lavoro. Claudio Martelli succede a Luigi Soldavini, che ha guidato la Fondazione nel corso dell’ultimo anno e che continuerà ad avere un ruolo nel CdA dell’Istituto.

