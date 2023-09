Roma, 13 set (Adnkronos) – La legge sul salario minimo resta tra gli argomenti in agenda dell’Aula della Camera per il mese di ottobre, dopo la sospensiva votata a Montecitorio prima della pausa estiva. Nella riunione della conferenza dei capigruppo di oggi, però, non è stata fissata una data precisa per l’esame dell’Aula.