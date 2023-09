Russia: Kim promette di aiutare Putin nella guerra contro l’Ucraina

Mosca, 13 set. (Adnkronos/Dpa) – Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha promesso a Vladimir Putin il suo aiuto nella guerra della Russia contro l’Ucraina durante il suo incontro con il presidente russo nel cosmodromo di Vostochny, in Siberia. “La Russia si è sollevata per proteggere la propria sovranità e sicurezza”, ha detto Kim, secondo l’agenzia di stampa Interfax. “Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere tutte le decisioni di Putin e quelle del governo russo. Spero che saremo sempre insieme nella lotta contro l’imperialismo e nella costruzione di uno Stato sovrano”.

L’incontro tra Putin e Kim è stata la prima visita del leader nordcoreano in Russia in quattro anni. Oltre alle questioni relative alla tecnologia missilistica, secondo gli osservatori, all’ordine del giorno figurano anche le consegne di armi e munizioni dalla Corea del Nord alla Russia.