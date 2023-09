Procede l’iter per il riconoscimento Unesco della Via Appia Regina Viarum. Infatti, è partita la ricognizione del percorso da parte della delegazione che accompagna il commissario Icomos per la candidatura, l’esperto archeologo Sanjin Mihelic. La ricognizione è cominciata lunedì da Benevento e dovrà percorrere tutto il tratto interessato, che comprende la Via Appia e la Via Traiana, in 21 giorni. Così, sempre nella giornata di lunedì, la delegazione, dopo essere stata a Benevento, ha fatto tappa anche a Buonalbergo.

