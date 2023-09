Minacce alla polizia dopo un controllo, Giorgione assolto: “Il fatto non sussiste”

“Il fatto non sussiste”. Sospirone di sollievo per Gerardo Giorgione, assolto ieri presso il Palazzo di Giustizia di Ancona, dove c’è stata la sentenza che ha posto fine ad una vicenda risalente a cinque anni fa. Del resto, l’ispettrice di polizia in servizio presso il commissariato di Osimo, che aveva interpretato come una minaccia le parole dell’avvocato beneventano, già nell’udienza del 9 maggio, aveva accettato le scuse, suggellate da una stretta di mano in aula, scuse che la poliziotta aveva chiesto di mettere a verbale.

