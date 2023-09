Migranti: Iezzi (Lega), ‘bene impegno Piantedosi in gestione minori non accompagnati’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati pesa sui comuni, costretti a gestire numeri ormai inaccettabili e problematici. Essere minorenni implica un canale privilegiato di accoglienza che, ovviamente, verrebbe meno nel caso in cui diventassero maggiorenni. È cosa nota che molti dichiarino un’età inferiore ai 18 anni pur essendo maggiorenni. Ora, grazie all’impegno del ministro dell’Interno, si definiranno interventi volti a risolvere queste criticità. L’intento non è quello di ridurre le tutele, ma di velocizzare le procedure e non disperdere le risorse destinate ai minori, concentrandole su chi ne ha veramente diritto. Le immagini di Lampedusa sono terribili e inaccettabili: è necessario intervenire con nuovi decreti Sicurezza. La Lega sarà al fianco del ministro Piantedosi con lealtà, coraggio, forza, determinazione e impegno”. Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi durante il question time del ministro Piantedosi.