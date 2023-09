Migranti: Della Vedova (+E), ‘Copasir convochi Salvini e dica quello che sa su regia sbarchi’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il vice di Meloni, Matteo Salvini, dice che c’è ‘una regia contro l’Italia, indagano gli 007’. Parole di una gravità assoluta. Meloni spieghi di cosa si tratti esattamente, di chi sia questa regia. Se non vuole farlo pubblicamente, informi il Copasir, che sono certo disporrà immediatamente l’audizione del vice presidente del Consiglio Salvini”. Lo afferma Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa.

“A questo punto, Meloni non può sottrarsi a un approfondimento e a una spiegazione precisa nelle sedi opportune. Lo deve fare – sottolinea Della Vedova – anche per fugare il sospetto che qualcuno potrebbe avanzare, che le parole complottiste di Salvini siano solo un modo per deviare l’attenzione su quanto sta accadendo in Italia, dalla crisi dei migranti ad una finanziaria che si presenta particolarmente difficile per il governo”.