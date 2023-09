Migranti: Bergamini, ‘Francia e Germania contro principi solidarietà europea’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Consideriamo questa decisione del tutto contrastante con i principi di solidarietà che animano quell’architettura europea dei padri fondatori dell’Europa in cui crediamo fortemente in un momento in cui, per giunta, i flussi migratori che stiamo governando stanno raggiungendo numeri eccezionali”. Così Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e responsabile Esteri del partito, a margine della riunione della Commissione monitoraggio del Consiglio d’Europa a Parigi, commenta lo stop di Germania e Francia agli ingressi di immigrati provenienti dall’Italia.

“Il fenomeno dell’immigrazione -aggiunge- si può governare solo insieme, lo abbiamo sempre detto e lo sosteniamo con forza, ogni decisione assunta deve essere a livello europeo, su questo chiediamo una ferma assunzione di responsabilità da parte di tutti gli Stati membri. Oggi piangiamo un neonato, morto annegato nel mare di Lampedusa questa notte. Quel mare è di tutta l’Europa, non solo dell’Italia”.