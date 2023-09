Libia: Fdi, ‘contingente vigili del fuoco orgoglio italiano’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Un plauso alla celerità e allo spirito di abnegazione del contingente dei vigili del fuoco partito alle 13.30 dall’aeroporto di Pisa alla volta della Libia dopo la devastazione causata dall’uragano Daniel che ha colpito la zona orientale del Paese. Il nostro contingente è composto da 27 vigili del fuoco, professionisti del soccorso in ambito acquatico, Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), Tast (Technical Assistence and Support Team) e in comunicazione in emergenza proveniente da diversi comandi d’Italia e dal dipartimento della Protezione civile, che coordinerà le operazioni”. Così in una nota congiunta Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia, Fernando Cordella, presidente Anppe vigili del fuoco, e Massimiliano Metalli, delegato ai Vigili del fuoco e al Soccorso pubblico di Fratelli d’Italia a Roma.

“Purtroppo, la situazione in Libia non è delle migliori dalle ultime notizie che arrivano e si prevede che il bilancio delle vittime delle inondazioni a Derna salirà a più di 10mila. I nostri vigili del fuoco si troveranno quindi uno scenario apocalittico, ma con la loro esperienza e professionalità siamo sicuri che contribuiranno ad aiutare la popolazione libica in forte difficoltà. La loro preparazione è il nostro orgoglio”, concludono nella nota.