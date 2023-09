La Diversità e l’Inclusione: un focus sulla disabilità come risorsa innovativa per le organizzazioni

(Adnkronos) – Albano Laziale (RM), 13 Settembre 2023 – Il concetto di diversità è diventato una pietra angolare nelle organizzazioni di successo, un pilastro riconosciuto per la crescita economica globale.

Tuttavia, la diversità deve evitare di rimanere una semplice tendenza manageriale, diventando invece una risposta concreta a bisogni aziendali e sociali.

Troppo spesso, le imprese si concentrano sugli aspetti più superficiali della diversità, come quelli generazionali, culturali o di genere, perdendo l’opportunità di valorizzare pienamente il suo potenziale, compresa la prospettiva delle abilità diverse, tra cui la disabilità.

Vediamo come la diversità, con un occhio di riguardo alla disabilità, possa rappresentare una risorsa innovativa per le organizzazioni future.

Il tema della disabilità, nonostante la sua rilevanza, riceve ancora una bassa attenzione dalla ricerca accademica.

Tuttavia, essa riveste un ruolo cruciale non solo nel recupero di competenze preziose e nell’accesso a incentivi statali, ma anche nel miglioramento del benessere sociale complessivo e nell’impulso positivo alla reputazione aziendale.

La diversità costituisce il motore dell’innovazione e della creatività nelle organizzazioni.

Le aziende di successo comprendono che un team eterogeneo, composto da individui con esperienze, abilità e prospettive diverse, può fornire una visione più ampia su questioni complesse.

Numerosi studi dimostrano che gruppi diversificati prendono decisioni più informate, affrontano sfide con maggiore flessibilità e generano idee innovative.

La diversità non è semplicemente una moda passeggera ma una leva autentica per il successo aziendale.

Una delle sfide principali è superare l’approccio superficiale alla diversità, in particolare riguardo alla disabilità.

Mentre molte aziende si concentrano sugli aspetti esterni, è fondamentale abbracciare la diversità in tutte le sue sfumature, comprese le diverse abilità delle persone.

I leader aziendali e i reparti delle risorse umane svolgono un ruolo cruciale nell’instaurare una cultura aziendale che valorizzi la diversità e favorisca l’integrazione attiva dei lavoratori con disabilità.

Ciò richiede la superazione di molteplici ostacoli, tra cui la mancanza di consapevolezza, le barriere fisiche e sociali, i tabù, lo sviluppo di nuove competenze aziendali, l’incremento degli investimenti e dei rendimenti aziendali e la capacità di creare partnership significative tra il settore pubblico e non-profit.

L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità dovrebbe costituire una nuova frontiera dell’innovazione organizzativa.

Le aziende che abbracciano pienamente la diversità, compresa la prospettiva della disabilità, possono accedere a un ricco serbatoio di talento e creatività.

Questo richiede un impegno tangibile e costante a tutti i livelli dell’organizzazione, una forte integrazione tra settori pubblici e non-profit, l’adozione di nuove competenze HR e la creazione di una cultura d’impresa che sfidi gli stereotipi e i tabù.

Inoltre, è essenziale sviluppare un nuovo modello di welfare e promuovere una legislazione progressiva che valuti il merito delle imprese in nuovi termini e fornisca supporto a coloro che affrontano la disabilità come una leva strategica autentica, superando l’approccio tradizionale.

Il Dott. Giorgio Di Dato, consulente servizi di orientamento professionale, esperto nell’ambito dei servizi dell’inclusione socio lavorativa e CEO di Make4Work APS, sottolinea l’importanza di abbracciare appieno la diversità e l’inclusione, affermando: “La diversità è il nostro tesoro nascosto. Le organizzazioni devono abbracciare la diversità in tutte le sue forme, compresa la disabilità, per prosperare nell’era moderna.