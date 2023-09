Probabilmente a gongolare è il solo Francesco De Pierro. Il percorso di Essere democratici verso Italia Viva sta registrando un rallentamento, anzi, un vero e proprio stop. A metà ottobre si sarebbe dovuto celebrare il congresso, con operazioni di tesseramento in scadenza a fine mese. Solo che al momento, come conferma uno dei due coordinatori Bepi Izzo, un regolamento ancora non c’è. Ma, on è certamente addebitabile a tale carenza l’interruzione del viaggio intrapreso da Raffaele Del Vecchio, Rossano Insogna, Alfonso Ciervo ed altri, verso la terra promessa renziana.

