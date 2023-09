Infortuni: Ronzulli (Fi), ‘impegno per sicurezza non ha colore politico, no strumentalizzazioni’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Si può morire ancora sul lavoro in Italia, nel 2023? Purtroppo la risposta arriva dalla cronaca di queste settimane. E c’è ben poco di ‘bianco’ nelle morti sul lavoro, piuttosto davanti a noi abbiamo il rosso del sangue e il nero del lutto. I numeri delle morti sul lavoro sono impietosi e parlano di vite interrotte e famiglie distrutte; storie che ci richiamano alla nostra responsabilità di legislatori, per una risposta pronta e decisa”. Così, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto relative alla mozione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

“Non si può accettare che delle vite vengano messe a repentaglio per ottenere un minimo vantaggio, sia esso in termini di denaro in più o di tempo in meno. Ecco perché – ha proseguito – questa battaglia non ha e non deve avere colore politico e gli incidenti sul lavoro non dovrebbero essere strumentalizzati”. “Questa strage, silenziosa e rumorosa al tempo stesso non nasce con questo esecutivo ma attende soluzioni da anni, quando chi oggi ci fa la morale era seduto nei banchi del governo. Perciò, invece di scendere in piazza per puntare il dito con pregiudizio e faziosità, come fa la Cgil, dovremmo tutti, sindacati, associazioni datoriali e istituzioni, lavorare insieme”, ha concluso.