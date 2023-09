Roma, 13 set. (Adnkronos) – Piccola gag in scena a ‘Porta a Porta’, nella puntata che verrà trasmessa stasera. La tradizionale ‘scampanellata’ che annuncia l’ingresso in studio di un nuovo ospite va fuori uso, Bruno Vespa si rivolge alla premier spiegandole che non funziona, occorrerebbe un altro campanello per annunciare l’arrivo del direttore Alessandro Sallusti. Meloni ride e subito scherza: “dlin dlon”, mentre in studio arriva l’ospite tra i sorrisi di Vespa e della presidente del Consiglio.