Giappone: rimpasto di governo, Kishida nomina numero record di 5 donne ministro

Tokyo, 13 set. (Adnkronos) – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha effettuato un rimpasto di governo, nominando ministri un numero record di cinque donne, nel tentativo di aumentare la popolarità del suo governo, tra le voci secondo cui starebbe cercando di capire quale potrebbe essere il momento migliore per sciogliere la Camera bassa in vista di elezioni anticipate.

Kishida spera che il rimpasto contribuirà a spianare la strada al suo Partito Liberal Democratico per vincere nelle prossime elezioni della Camera dei Rappresentanti e rafforzare il sostegno all’interno del suo partito prima della corsa presidenziale del prossimo anno.

Su 19 ministri, Kishida ha selezionato 11 nuovi volti per promuovere una nuova immagine per il suo governo, pur mantenendo diversi membri chiave per mantenerne la stabilità. Il rimpasto arriva mentre il sostegno all’amministrazione di Kishida ha continuato a diminuire in parte a causa di problemi con il sistema nazionale delle carte d’identità “My Number” e per l’aumento dei prezzi in assenza di aumenti salariali.