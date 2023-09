Dati positivi per l’export sannita anche per il secondo trimestre del 2023, nonostante un certo rallentamento rispetto al primo trimestre – risultato particolarmente brillante – nel quadro di una frenata di respiro nazionale. In un contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni, a tutti note, a partire dalla guerra in Ucraina, il sistema imprenditoriale sannita riesce non solo a mantenere ma ad incrementare il valore delle sue esportazioni. Tra maggio e giugno verso l’estero merci per 72,157 milioni di euro. Netto incremento rispetto allo stesso periodo del 2022.

