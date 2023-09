Sono attese per la giornata odierna le indicazioni dell’Osservatorio del Viminale sulle Manifestazioni sportive in merito al derby tra Casertana e Benevento, in programma domenica alle 20.45 allo stadio ‘Pinto’. Come anticipato da Il Sannio Quotidiano, la sfida è finita sotto la lente delle autorità nella riunione di una settimana fa, a causa della rivalità tra le due tifoseria e per questo motivo viene considerata a rischio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia