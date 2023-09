Csm: Nesci (Fdi-Ecr), ‘grazie a Gratteri per il lavoro svolto in Calabria’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il mio ‘Grazie’ al dottor Gratteri per il lavoro svolto in questi anni in Calabria, certo che saprà portare nella Procura di Napoli, la più grande d’Italia, l’autorevolezza e la voglia di affermazione della legalità come forza propulsiva di uno Stato forte e presente”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI-Ecr Denis Nesci.

“La Calabria perde una personalità importante che, attraverso il suo ruolo, ha saputo essere esempio positivo al quale riferirsi. Ha saputo parlare con autenticità ai giovani calabresi e a tutti coloro che credevano nel riscatto sociale della nostra terra. Buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico”, conclude Nesci.