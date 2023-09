Rinvio a giudizio per avere rigato una vettura in quel di San Giorgio del Sannio e per avere depositato false attestazioni sulla sua presenza nel luogo lavoro. Due vicende distinte ascritte ad un 57enne (difeso dall’avvocato Antonio Leone) appuntato dei carabinieri impegnato presso l’ufficio giudiziario inquirente per servizi di tutela.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia