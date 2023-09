Auto: von der Leyen, ‘indagine anti sussidi su elettriche Cina’

Bruxelles, 13 set. – (Adnkronos) – La Commissione Europea avvia un’indagine ufficiale sui sussidi pubblici ai produttori cinesi di auto elettriche. Lo annuncia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nell’ultimo discorso sullo stato dell’Unione della legislatura, nella plenaria a Strasburgo. Il settore dei veicoli elettrici, dice, “è cruciale per l’economia pulita, con un enorme potenziale per l’Europa. Ma i mercati globali sono inondati di auto elettriche cinesi a buon mercato. Il loro prezzo è tenuto artificiosamente basso da enormi sussidi statali: questo distorce il nostro mercato. E come non lo accettiamo al nostro interno, non lo accettiamo neanche dall’esterno”. “Pertanto, annuncio oggi che la Commissione lancerà un’indagine anti sussidi sui veicoli elettrici che provengono dalla Cina. L’Europa – conclude – è aperta alla concorrenza, non ad una corsa al ribasso”.