Si rese protagonista di un grave episodio di aggressione in Pronto Soccorso prima dando in escandescenze, in particolare insultando infermieri e medici, nel Pronto Soccorso del nosocomio ‘San Pio’, nella serata del 31 dicembre del 2022, e poi, dopo essersi apparentemente calmato, tentando di strappare la pistola in possesso di una guardia giurata presente in sito, per tutelare il personale sanitario. Tentativo di strappare l’arma sventato dallo stesso vigilante, favorito anche dall’intervento di altre persone presenti presso il pronto soccorso del nosocomio.

