Roma, 12 set. (Adnkronos) – “E’ comodo come alibi dare la colpa all’Europa. Tanti lo vogliono fare, è comprensibile. Io non voglio. Io l’Europa la voglio cambiare anziché dare la colpa a Gentiloni. E’ un facile alibi, Gentiloni poi è un mite, non litiga con nessuno, è facile attaccarlo”. Lo ha detto Matteo Renzi a Morning news, su Canale 5.