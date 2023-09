Ue: La Russa, ‘commissari super partes ma guardino anche a loro nazione’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Non tocca a me giudicare Gentiloni anche perchè non ho gli elementi. Mi aspetto però che da quando i commissari sono scelti in pratica uno per nazione, ci sia una particolare attenzione agli interessi della propria nazione. Essere super partes è giusto, ma essere super partes con una particolare attenzione alla propria parte è altrettanto giusto e questo auspico ci sia adesso con Gentiloni, sia quando Gentiloni lascerà il posto ad un altro”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di ‘Ping pong’ su Radiouno Rai.