Tennis: Musetti, ‘la Coppa Davis è speciale, un onore essere in azzurro’

Bologna, 12 set. – (Adnkronos) – Si avvicina il debutto dell’Italia alle Finals di Coppa Davis, con gli azzurri che domani saranno impegnati nel primo match del girone A di Bologna contro il Canada campione in carica. Obiettivo staccare il pass per Malaga, dove a fine novembre si disputeranno le Final 8. Lorenzo Musetti ci arriva da numero 1 azzurro dopo il forfait di Jannik Sinner. “E’ un onore essere il portabandiera. Sono ancora giovane, anche se ho un po’ di esperienza, ma i consigli li prendo ancora. Bolelli è il nostro punto di riferimento, ha vissuto tante battaglie in nazionale. Arnaldi ha meritato la convocazione, è in un gran momento di forma dopo New York. Anche Vavassori è migliorato molto, in singolare e in doppio”. “La Davis è qualcosa di speciale, soprattutto per gli italiani -sottolinea il 21enne toscano-. Sentiamo molto il calore dei tifosi, è diverso anche per noi che siamo abituati a essere soli in campo. Giocare questo evento come squadra è una delle cose più divertenti ed emozionanti. Il mio debutto è stato tra i momenti più emozionanti della carriera. E’ speciale essere chiamati in nazionale e difendere i colori dell’Italia”.