Sport: Fiamme Gialle e Fondazione Sportcity insieme nella ‘rivoluzione dolce’ dello sport

Roma, 12 set. – (Adnkronos) – Al via, domenica 17 settembre, la terza edizione dello “Sportcity Day”, evento unico nel suo genere, che si svolgerà contemporaneamente in circa 140 località italiane e coinvolgerà numerosi personaggi del mondo dello sport il cui obiettivo principale sarà la “sportivizzazione” delle nostre città, quale stimolo per un nuovo sviluppo e sostegno all’attività motoria, all’inclusione e alla partecipazione per tutti i cittadini.

Piazze, parchi e aree attrezzate ospiteranno in contemporanea una giornata gratuita di sport e benessere per tutti i cittadini, offrendo loro la possibilità di cimentarsi liberamente in oltre 60 attività sportive, con una previsione di partecipazione che supererà quota 200.000 persone attive.

Le Fiamme Gialle saranno partecipi di questo movimento in 3 località cardine dove da anni viene svolta l’attività agonistica gialloverde e dove vengono promossi lo sport e i suoi valori: Predazzo (TN), Sabaudia (LT) e il Lido di Ostia (Porto Turistico di Roma).

Nell’arco della giornata, oltre ad incontrare i medagliati olimpici, mondiali ed europei delle Fiamme Gialle, verranno proposte numerose attività: a Predazzo, sede del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, ci si potrà cimentare in varie specialità degli sport invernali quali biathlon e skiroll, sarà presente un simulatore del salto con gli sci per far esercitare i più piccoli e si potrà provare l’atletica leggera e la pallavolo. Per l’occasione saranno coinvolti anche numerosi ragazzi diversamente abili dell’Associazione SportAbili; a Sabaudia, nella Piazza principale del Comune, canoisti, canottieri e velisti gialloverdi, saranno a disposizione per potersi cimentare in prove e sfide con i remoergometri, i pagaiergometri ed il simulatore di vela, oltre a molteplici attività sportive tra cui pallavolo, basket e atletica leggera; al Porto Turistico di Roma, atleti e tecnici del I e del II Nucleo Atleti coinvolgeranno il pubblico presente con esibizioni di judo, karate e skateboard. Saranno allestiti il simulatore di tiro e la pedana della scherma e organizzate, per i più giovani, gare di velocità ed ostacoli.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e per i curiosi che vorranno cimentarsi in qualcosa di nuovo, attraverso il quale verrà diffusa concretamente in tutta Italia la cultura del movimento, basato sulle attività di sport destrutturato, che produce benessere e felicità sociale.