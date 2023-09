Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Non servono gli show in favore di telecamera, se al tempo stesso si svuotano gli organici. La sicurezza è controllo del territorio, non dei talk show. In legge di bilancio si stanzino le risorse necessarie per coprire gli organici delle forze dell’ordine”. Lo scrive su X il senatore di Italia viva Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione-Italia viva-Renew Europe al Senato.