Mes: Tajani, ‘è solo un capitolo, necessario affrontare intero sistema economico fiscale’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “C’è una scadenza parlamentare, non è una priorità, ma si deve affrontare tutta la questione fiscale, come il patto di stabilità, l’unione bancaria, l’armonizzazione fiscale: è tutto un sistema che dev’essere affrontato, non si possono approvare alcune riforme e altre no, spingiamo come Italia per l’unione bancaria e per l’armonizzazione fiscale onde evitare la nascita di paradisi fiscali nell’Unione Europea. Il discorso è ampio e articolato e riguarda tutta la politica economica e fiscale della Ue. E il Mes ne è solo un capitolo”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a ‘Non stop news’ su Rtl 102,5.