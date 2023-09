Marocco: Tajani, ‘abbiamo dato disponibilità per aiuti, così come con la Libia’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il Marocco ha avuto offerte da molti paesi, ma ha scelto di ricevere aiuti solo da quelli con cui ha rapporti stretti di vicinanza, come la Spagna. Anche noi abbiamo dato la nostra disponibilità, così come abbiamo fatto anche con la Libia, che ha avuto molte vittime, anche a causa della rottura della diga”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a ‘Non stop news’ su Rtl 102,5, parlando del terremoto in Marocco e delle alluvioni in Libia.

“Non abbiamo notizie di italiani coinvolti nelle alluvioni, seguiamo da vicino e con grande attenzione la situazione, con il nostro consolato a Bengasi e la nostra ambasciata a Tripoli”, ha aggiunto Tajani.